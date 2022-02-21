Vedat Muriç İspanya'da performansını artırdı

21 Şubat 2022 Pazartesi, 18:00

İtalya ekibi Lazio'dan La Liga takımı Mallorca'ya 500 bin Euro kiralama bedeli ve satın alma opsiyonuyla transfer olan 27 yaşındaki Kosovalı forvet Vedat Muriç, şimdiden İspanyol taraftarların kalbini kazanmayı başardı.

Sporx'in aktardığına göre, Lazio'da geçirdiği dönem sonrası Mallorca'ya transfer olan Vedat Muriç, La Liga'da adeta kendisini buldu. Oynadığı 3 lig maçında da skora katkı yapan Kosovalı oyuncu, son Real Betis maçında da harika bir kafa golü atarak kalitesini gösterdi.

Muriç'in takıma gelmesinden önce oynadığı 21 maçta 4 galibiyet alabilen Mallorca, son 3 karşılaşmada 2 galibiyet aldı ve kaybedilen Betis deplasmanında ise Kosovalı oyuncu 83. dakikada bir penaltı golü kaydetti.

"YENİLGİYİ HİÇ HAK ETMEDİK"

Maç sonrası konuşan Kosovalı yıldız, "Gol attığım için mutluyum ama takımımın puan almasını daha çok isterdim. Beraberlik daha adil bir sonuç olurdu. Kaybetmeyi hak etmedik. Betis gibi zorlu bir deplasmanda çok iyi oynadık. Penaltıyla yenilmemiz çok üzücü oldu. Yine de savaşmaya devam edeceğiz. Şimdiden Valencia'ya karşı oynayacağımız maçı düşünüyoruz" dedi.

TAKIMININ EN GOLCÜ İSMİ OLABİLİR

La Liga'ya bu sezon geri dönen Mallorca, küme düşme hattının 6 puan üzerinde bulunuyor.

Vedat Muriç ise attığı 2 golle şimdiden takımın en golcü oyuncularından biri haline geldi. Kosovalı oyuncu, 2 gol daha bulursa kısa Mallorca döneminde takımın en golcü oyuncusu olacak.

Fotoğraf: RCD Mallorca/Twitter