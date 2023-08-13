İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini istifa etti
İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini istifa etti.
İtalya Milli Takımı'nda Roberto Mancini dönemi sona erdi.
İtalya Futbol Federasyonu, Mancini'nin görevinden istifa ettiğini açıkladı. Federasyon, Mancini yerine gelecek yeni teknik direktörün kısa süre içerisinde açıklanacağını duyurdu.
Mayıs 2018'de İtalya Milli Takımı'nın başına geçen 58 yaşındaki Mancini, takımıyla EURO 2020'yi kazanma başarısı göstermişti. Mancini, İtalya Milli Takımı'nın başında 61 maça çıktı. İtalya, bu maçlarda 39 galibiyet, 13 beraberlik ve 9 yenilgi aldı.
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