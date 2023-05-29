Roberto Mancini'den Nicolo Zaniolo'ya müjde
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo, teknik direktör Roberto Mancini'nin çalıştırdığı İtalya Milli Futbol Takımı kadrosuna davet edildi.
İtalya Milli Futbol Takımı, 15 Haziran'da Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, İtalya Milli Futbol Takımı'na çağrıldı.
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Teknik direktör Mancini'nin, 23 yaşındaki yıldızı daha önce oynanan Malta ve İngiltere maçlarına davet edeceği belirtilmişti. Ancak deprem nedeniyle Türkiye'de liglere ara verildiği için çok fazla maç eksiği olması sebebiyle Zaniolo, İtalya Milli Takım kadrosuna alınmamıştı.
İtalya Milli Futbol Takımı'nın kadrosu şu şekilde:
Yıldız oyuncu daha önce 11 kez İtalya A Milli Takımı'nın formasını giymiş ve iki kez de gol sevinci yaşamıştı.
Zaniolo, sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktığı 10 maçta üç kez gol sevinci yaşadı.
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