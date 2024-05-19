İtalya Serie A'da küme düşen ikinci takım belli oldu!

Sassuolo, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 37. haftasında kendi sahasında ağırladığı Cagliari'ye 2-0 mağlup olarak bu sezon küme düşen ikinci takım oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2024 - 17:10
İtalya Serie A'da küme düşen ikinci takım belli oldu!
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İtalya Serie A 37. haftasında Sassuolo, sahasında Cagliari ile karşı karşıya geldi. Mapei'deki maçı Cagliari 2-0'lık skorla kazandı.

Cagliari'ye galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Matteo Prati ve 90. dakikada penaltıdan Gianluca Lapadula attı.

SASSUOLO KÜME DÜŞTÜ

Bu sonucun ardından Cagliari, 36 puana yükseldi. 29 puanda kalan Sassuolo ise ligin bitimine bir hafta kala Serie A'ya veda etti.

Ligin son haftasında Cagliari sahasında Fiorentina'yı ağırlayacak. Sassuolo, Lazio deplasmanına gidecek.

İtalya Serie A'da daha önce de Salernitana'nın küme düşmesi kesinleşmişti.


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