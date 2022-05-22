İtalya Serie A'da Milan 11 sezon sonra şampiyon oldu
İtalya Serie A'nın 38. haftasında Milan, deplasmanda Sassuolo'yu 3-0 mağlup etti ve şampiyonluğunu ilan etti.
İtalya Serie A'da son haftaya kalan şampiyonluk yarışında haftaya Inter'in 2 puan önünde giren Milan, Sassuolo deplasmanında hata yapmadı ve Çizme'de şampiyonluğunu ilan etti.
Milan'ın gollerini 17 ve 32'te Oliver Giroud, 36'da ise Franck Kessie attı. Bu sonuçla 38 haftada 86 puana ulaşan Milan, şehrin diğer takımı Inter'in önünde şampiyonluğunu ilan etti.
Sassuolo'da Kaan Ayhan ve Mert Müldür maçın tamamında forma giydi.
INTER KAZANSA DA YETMEDİ
Aynı anda oynanan karşılaşmada kendi sahasında Sampdoria'yı ağırlayan Inter, rakibini 3-0 yense de şampiyonluğa ulaşamadı ve ligi ikinci tamamladı. Inter'in gollerini 49'da Ivan Perisic, 55 ve 57'de de Joaquin Correa attı.
Milan, böylelikle tarihinde 19. şampiyonluğunu ilan etti ve Inter ile şampiyonluk sayılarını eşitledi. İtalya'da en çok şampiyon olan kulüp ise 36 şampiyonluk ile Juventus.
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