İtalya Serie A'da VAR kararı: Pozisyonlar dev ekranlarda!
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) yönetimi, 30. haftada oynanacak maçlarda video yardımcı hakem (VAR) tarafından incelenen pozisyonların stadyumlardaki dev ekranlardan yayımlanacağını açıkladı.
İtalya Serie A'da VAR'da incelenen pozisyonun aynı anda stattaki dev ekranlardan da gösterileceğini bildirildi.
Serie A'dan yapılan yazılı açıklamada, video yardımcı hakem uygulamasında şeffaflığı arttırmak için bu hafta sonu oynanacak 30. hafta maçlarından itibaren VAR tarafından incelenen pozisyonların statların dev ekranlarından gösterileceği ve bu şekilde seyircilerin bilgilendirileceği belirtildi.
HAKEMLER KARARI AÇIKLAYACAK
Ayrıca yine bu sezondan itibaren İtalya Kupası yarı final ve final maçlarında da yine bazı tartışmalı pozisyonları hakemin üzerindeki mikrofonun stat hoparlörüne bağlanarak kararını hem tribündeki hem de televizyon başındaki seyircilere açıklamasına yönelik deneysel çalışmaların yapılacağı kaydedildi.
Serie A CEO'su Luigi De Siervo da yaptığı açıklamada, İtalyan futbolunun video hakem yardımcılarının (VAR) çalışma şekline ilişkin şeffaflığı artırmak için bazı yenilikler getirdiklerini belirtti.
İtalya Serie A'da VAR sistemi, 2017-18 sezonundan bu yana uygulanıyor.
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