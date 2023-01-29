İtalya Serie A'da zirveye oynayan takımlar maçlarını kazandı

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 09:11

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 09:11

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 20. haftasında Inter, deplasmanda Cremonese'yi 2-1 yenerken, Atalanta da konuk ettiği Sampdoria'yı 2-0 mağlup etti.

Ligde üst sıralarda yer alan takımlardan Inter, puan tablosunda son sırada yer alan Cremonese'ye konuk oldu.

Ev sahibi ekip, 11. dakikada David Okereke'nin golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen, bu üstünlüğünü fazla koruyamadı.

Inter, Arjantinli golcüsü Lautaro Martinez'in 21. dakikadaki golüyle önce skoru eşitledi ardından da 65. dakika golüyle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.

Mavi-siyahlılar, Cremonese'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle Inter, puanını 40 yaptı ve 50 puanlı henüz 20. hafta maçını oynamamış olan lider Napoli'yle puan farkını 10'a indirdi.

Bu arada, Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da ilk 11'de başladığı maçta 66. dakika mücadele etti ve daha sonra yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.

SAMPDORIA'YA KÜMEDE KALMA MÜCADELESİNDE AĞIR DARBE!

Ligin iddialı ekiplerinden Atalanta da kendi sahasında ağırladığı kümede kalma mücadelesi veren Sampdoria'yı 2-0 yendi.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri, 42. dakikada Joakim Maehle ve 57. dakikada Ademola Lookman kaydetti.

Atalanta, bu galibiyetle puanını 38'e yükseltti ve üst sıralar için iddiasını sürdürdü.

Bu arada, Atalanta kadrosundaki milli oyuncu Merih Demiral da yedek soyunduğu maçta 87. dakikada Giorgio Scalvini’nin yerine oyuna dahil oldu.

Ligde günün diğer maçında ise Empoli ile Torino 2-2 berabere kaldı.