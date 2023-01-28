CANLI ANLATIM: Atakaş Hatayspor 2-1 Trabzonspor

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 16:00

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 17:35

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Trabzonspor’u konuk ediyor.

Yeni Hatay Stadı’nda oynanan Hatayspor-Trabzonspor maçını hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

İşte karşılaşmanın ilk 11'leri:

Atakaş Hatayspor: Erce, Adekugbe, Burak, Bekaroğlu, Kamil, Musa, Mehdi, Onur, Lobjanidze, Kaan, Bertuğ

Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Vitor Hugo, Bartra, Peres, Bakasetas, Siopis, Bardhi, Yusuf, Djaniny, Gomez

CANLI | Hatayspor 2-1 Trabzonspor

66' Trabzonspor takımından Djaniny ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

60' Trabzonspor takımından Eren Elmalı ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

55' Enis Bardhi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

50' GOL! Hatayspor, Bertuğ Yıldırım ile 2-1 öne geçiyor!

47' GOL! Hatayspor, El Kaabi ile beraberliği yakalıyor!

44' Trabzonspor takımından Maxi Gomez şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

38' Atakaş Hatayspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Kamil Ahmet Çörekçi tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

27' Trabzonspor takımında Bruno Peres, sarı kart görüyor.

17' Trabzonspor takımında Uğurcan Çakır hakem Zorbay Küçük tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

16' Vitor Hugo, Mehdi Boudjemaa tarafından faulle durduruluyor. Trabzonspor, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

9' GOL! Enis Bardhi takımını öne geçiren golü atıyor.

1' Hakem Zorbay Küçük'ün düdüğüyle maç başlıyor.