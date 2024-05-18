İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Sultanları, Antalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasının üçüncü maçında İtalya ile karşılaşacak.
İTALYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?
Antalya Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 20:00'de başlayacak.
İTALYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.
Ligin Antalya etabında oynadığı ilk maçta 22 resmi galibiyetin ardından Japonya'ya 3-2 kaybederek ilk yenilgisini alan Filenin Sultanları, ikinci karşılaşmada Hollanda'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı.
İLK 8 FİNALE YÜKSELECEK
Filenin Sultanları, ligin ikinci etabında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü etabında ise 11-16 Haziran'da Çin'de parkeye çıkacak.
VNL'de 16 takımın mücadele edeceği üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan ekipler, finallere katılma hakkı kazanacak.
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