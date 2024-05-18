İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları, Antalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 13:40
İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasının üçüncü maçında İtalya ile karşılaşacak.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalya Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 20:00'de başlayacak.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

Ligin Antalya etabında oynadığı ilk maçta 22 resmi galibiyetin ardından Japonya'ya 3-2 kaybederek ilk yenilgisini alan Filenin Sultanları, ikinci karşılaşmada Hollanda'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı.

İLK 8 FİNALE YÜKSELECEK

Filenin Sultanları, ligin ikinci etabında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü etabında ise 11-16 Haziran'da Çin'de parkeye çıkacak.

VNL'de 16 takımın mücadele edeceği üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan ekipler, finallere katılma hakkı kazanacak.


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