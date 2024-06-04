İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, hazırlık karşılaşmasında deplasmanda İtalya Milli Takımı ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Luciano Spaletti'nin ekibi İtalya ile karşı karşıya gelecek.
İTALYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?
Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İTALYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Avusturyalı hakem Sebastian Gishamer'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
15 MAÇTA 11 MAĞLUBİYET, 4 BERABERLİK
Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Kalesinde 29 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 10 kez havalandırdı.??????
SON MAÇ KONYA'DA
İki ülke A milli futbol takımları, son kez iki yıl önce Konya'da karşı karşıya geldi.
İtalya, ilk yarısını da 2-1 önde kapattığı mücadeleyi 3-2 kazandı. Milli takımın golleri Cengiz Ünder ve Serdar Dursun'dan geldi.
EN AĞIR YENİLGİSİNİ BOLOGNA'DA YAŞADI
A Milli Futbol Takımı, İtalya karşısında tarihindeki en ağır yenilgisini yarın maçın oynanacağı Bologna'da aldı.
1964 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu karşılaşmasını İtalya 6-0 kazandı. Ev sahibi takımın 4 golü Orlando, 2 golü ise Riviera'dan geldi.
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