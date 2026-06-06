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İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

6.06.2026 10:28:00
Güncellenme:
AA
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İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki 3. maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21:30'da başlayacak.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki 3. maçında İtalya'nın karşısına çıkacak. 

Organizasyonun Brezilya'nın başkenti Brazilya'daki ilk etabında birer galibiyeti ve mağlubiyeti bulunan ay-yıldızlılar, oynadığı tek maçı kazanan İtalya ile mücadele edecek.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye ile son olimpiyat, dünya ve VNL şampiyonu İtalya arasındaki maç, TSİ 21.30'da başlayacak. 

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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