İtalya'da gol sesi çıkmadı

Yayınlanma: 18.09.2024 - 22:01

Güncelleme: 18.09.2024 - 22:01

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Bologna, sahasında Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi.

İki takım arasındaki mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Shakhtar Donetsk'te Heorhii Sudakov, 4. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Sudakov'un vuruşunu kaleci Lukasz Skorupski kurtardı.

Bu sonucun ardından iki takım da Devler Ligi'ne birer puanla başladı.

Bologna turnuvanın bir sonraki haftasında Liverpool deplasmanına gidecek. Shakhtar Donetsk, Atalanta ile karşı karşıya gelecek.