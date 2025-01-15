İtalya'da gündem Victor Osimhen: 'Galatasaray'da yeniden doğdu'
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, İtalya'da gündem oldu.
Sezon başında sürpriz İtalya Serie A ekibi Napoli'den Galatasaray'a kiralık olarak gelen Victor Osimhen, kısa sürede dikkat çekti.
'YENİDEN DOĞDU'
Nijeryalı oyuncu, gol veya asist katkısının yanı sıra özverisiyle de sarı-kırmızılı camia ile önemli bir bağ kurdu. İtalyan basını da bu durumu gözden kaçırmadı. Calcio Mercato, Victor Osimhen için "Yeniden doğdu" başlığını atarak bir değerlendirme yaptı.
26 yaşındaki yıldız için şu ifadeler kullanıldı:
"Napoli'de sorunlar yaşayan Victor Osimhen, Galatasaray'da adeta yeniden doğdu. Yıldız golcü, haftalar geçtikçe daha iyi bir seviyeye geldi. Eski Napoli oyuncusu, Türkiye Trendyol Süper Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 13 gol ve 6 asistle oynadı. Birkaç yıl önce İtalya Serie A'da şampiyon olmayı başaran ve pek çok önemli ismi gerisinde bırakarak gol kralı olan Osimhen, olağanüstü performansını yeni takımında da gösterdi. Sadece istatiksel olarak değil, yeniden keşfedilen Osimhen, Galatasaray'da bir lider olarak da gelişimini gösteriyor. Ligde oynanan Başakşehir mücadelesinde bunun bir örneği var. Maçın son anlarında yedek kulübesinde olan Victor Osimhen, sağanak yağmurun altında oyundaki takım arkadaşları için ayaklandı. Kenardan arkadaşlarını motive ederek sürekli taktik verdi. Ardından bitiş düdüğüyle birlikte zaferi hırslı bir şekilde kutladı. Onun üzerinde gerçek bir liderin tavırları ve jestleri var."
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