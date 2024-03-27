İtalya'da trajik Nicolo Zaniolo gelişmesi: Ölümünden önce...

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın İngiliz kulüp Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo hakkında ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. İddiaya göre, Fiorentina'nın eski CEO'su Joe Barone, hayatını kaybetmeden önce İtalyan futbolcuyu renklerine bağlamak istiyordu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 14:00
İtalya'da trajik Nicolo Zaniolo gelişmesi: Ölümünden önce...
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Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralık olarak transfer olan Nicolo Zaniolo, ülkesi İtalya'da gündemden düşmüyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Fiorentina'nın, 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

HAYATINI KAYBETMEDEN ÖNCE...

Fiorentina'da 19 Mart'ta hayatını kaybeden kulüp CEO'su Joe Barone'nin, ölümünden önce Zaniolo'nun transferi için hamlelerde bulunduğu öne sürüldü.

Joe Barone

Fiorentina'nin. Barone'nin ölümünün ardından da Zaniolo'ya ilgisinden vazgeçmediği ve genç futbolcuyu yaz aylarında yeniden İtalya'ya getirmek istedikleri vurgulandı.

İTALYA'YI ÖZLEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Nicolo Zaniolo, önceki günlerde, "Gelecekten bahsettiğinize göre İtalya'yı özlüyor musunuz?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Elbette, hem de çok. Arkadaşlarımı, ailemi, oğlumu. Ama artık geleceğimi belirlemek kulüplere kalmış: bu kart Galatasaray'ın elinde. Bu arada Monchi'ye beni 19 yaşındayken Roma'ya transfer ettikten sonra hala benimle ilgilendiği için minnettar olduğumu söylemeliyim" ifadelerini kullanmıştı.

Aston Villa'da bu sezon 32 maçta sahaya çıkan Nicolo Zaniolo, 3 kez gol sevinci yaşadı.


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