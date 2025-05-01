İtalya'daki soruşturmada Hakan Çalhanoğlu'na ceza!
İtalya'da Inter ve Milan taraftar gruplarının mafya bağlantılarıyla ilgili soruşturmada ifadesi alınan Hakan Çalhanoğlu'nun cezası belli oldu.
Hakan Çalhanoğlu'nun adı, Inter ve Milan'ın bazı radikal taraftar gruplarının özellikle 'Ndrangheta mafyasıyla bağlantılı olduğu iddialarını araştıran soruşturmada geçmişti. Milli futbolcu, eski Inter ultras lideri Marco Ferdico ve öldürülen Antonio Bellocco ile olan temasları nedeniyle ifade vermişti.
Hakan Çalhanoğlu ifadesinde bu kişilerle görüştüğünü kabul etmiş, bunun nedeninin Şubat 2023'te Türkiye'de meydana gelen deprem felaketi sonrası destek amacıyla açılan pankarta teşekkür etmek olduğunu belirtmişti.
Tribün liderleriyle yemek yediği iddiasını yalanlayan Hakan Çalhanoğlu, kulübün de kendisine bu gruplarla görüşmemesi yönünde tavsiyede bulunduğunu ifade etmişti.
Tuttosport'ta yer alan habere göre, Hakan Çalhanoğlu savcılıkla anlaşmaya vardı ve kendisi için bir maçlık men cezası verilmesini kabul etti.
Milli futbolcuya ayrıca 30 bin Euro da para cezası verildiği aktarıldı.
Hakan Çalhanoğlu, Inter'in Serie A'da Verona ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
Öte yandan aynı soruşturma kapsamında Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi'ye de 15 bin Euro para ve bir maçtan men cezası verildi.
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