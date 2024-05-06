İtalya'daki Türk derbisinde gülen yok!

Milli oyuncu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 35. haftasında kendi sahasında ağırladığı milli oyuncu Kenan Yıldız'ın takımı Juventus ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2024 - 11:00
İtalya'daki Türk derbisinde gülen yok!
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İtalya Serie A 35. hafta karşılaşmasında Roma ile Juventus karşı karşıya geldi. Olimpico'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Roma, Romelu Lukaku ile 15. dakikada öne geçti. Juventus, bu gole 31. dakikada Bremer ile cevap verdi.

MİLLİ FUTBOLCULAR FORMA GİYMEDİ

Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Juventus'ta midesinden rahatsızlık yaşayan milli oyuncu Kenan Yıldız, maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Juventus 66, Roma 60 puana yükseldi.

Juventus, ligin bir sonraki haftasında sahasında Salernitana'yı ağırlayacak. Roma, Atalanta deplasmanına gidecek. Daniele De Rossi'nine ekibi Roma, perşembe günü ise UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Bayer Leverkusen ile deplasmanda karşılaşacak. Roma, evindeki ilk maçta sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.


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