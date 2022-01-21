İtalya’dan Burak Yılmaz iddiası
Fransa Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz’ın İtalya’ya transfer olacağı öne sürüldü.
İtalya Ligi (Serie A) takımı Salernitana’nın milli futbolcu Burak Yılmaz’ı transfer etmek istediği ileri sürüldü.
Sporx’in İtalyan basınından aktardığına göre, Salernitana sportif direktörü Walter Sabatini, tecrübeli futbolcuyu transfer listesinin üst sıralarına yerleştirdi.
Haberde, Burak Yılmaz’ın, Serie A’da oynadığı 21 maçta 13 gol atan Salernitana’nın gol sorununu çözeceği fakat transferin gerçekleşmesinin çok zor olduğu ifade edildi.
Ligue 1 ekibi Lille ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 36 yaşındaki Burak Yılmaz, 2021/2022 sezonunda oynadığı 26 maçta 6 gol, 4 asistlik bir performans sergilerken geçen sezon Fransa’da şampiyonluk kupasına ulaşmıştı.
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