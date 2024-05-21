İtalya'dan flaş iddia: Süper Lig devinden Stefano Pioli'ye teklif!

Yayınlanma: 21.05.2024 - 13:34

Güncelleme: 21.05.2024 - 13:36

Fenerbahçe'de gelecek sezon için teknik direktör arayışları devam ederken İtalya'nın ünlü spor gazetelerinden Tutto Sport sürpriz bir iddiayı manşetlerine taşıdı.

TuttoSport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Milan ile yola devam edip etmeyeceği belirsiz olan Stefano Pioli'ye teklifini sundu.

İTALYA'DA KALABİLİR

Pioli'ye teklif yapan bir diğer kulübün ise şampiyonluğun ardından başarısız bir sezon geçiren Napoli olduğu kaydedildi. Pioli'nin Napoli'den gelen teklifi de ciddi şekilde düşündüğü belirtildi.

Stefano Pioli'nin kulübü Milan ile de son bir görüşme yapacağı ancak ayrılığın çok daha yüksek bir ihtimal olduğu kaydedildi. Pioli'nin bu görüşmede daha çok sözleşmesinin fesih ayrıntılarını konuşacağı vurgulandı.

11 YILLIK HASRETİNE SON VERMİŞTİ

2019'dan beri Milan'ı çalıştıran Stefano Pioli, İtalyan devini 11 sezonluk aranın ardından 2022 yılında şampiyon yapmıştı.

2000'den beri teknik direktörlük yapan Pioli, kariyerinde Parma, Sassuolo, Chievo, Palermo, Bologna, Lazio, Inter, Fiorentina takımlarını çalıştırdı.