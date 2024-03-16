İtalya'dan Nicolo Zaniolo kararı!

Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, İtalya'nın oynayacağı Venezuela ve Ekvador maçları için milli takıma davet edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 09:23
İtalya'dan Nicolo Zaniolo kararı!
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Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, İtalya Milli Takımı'na davet edildi.

Zaniolo, İtalya'nın 22 Mart'ta Venezuela ve 24 Mart'ta Ekvador ile yapacağı hazırlık maçları için kadroya davet edildi.

İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosu şöyle:


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