İtalya'dan Nicolo Zaniolo kararı!

Yayınlanma: 16.03.2024 - 09:23

Güncelleme: 16.03.2024 - 09:23

Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, İtalya Milli Takımı'na davet edildi.

Zaniolo, İtalya'nın 22 Mart'ta Venezuela ve 24 Mart'ta Ekvador ile yapacağı hazırlık maçları için kadroya davet edildi.

İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosu şöyle: