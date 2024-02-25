İtalyan devlerinin radarında: Aston Villa, Nicolo Zaniolo için kararını verdi!

Yayınlanma: 25.02.2024 - 12:38

Güncelleme: 25.02.2024 - 12:40

Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun, İngiliz takımına kalıcı olarak transferinin zora girdiği ileri sürüldü.

ASTON VİLLA KARARINI VERDİ

NTV Spor'un Football Insider'da aktardığı haberine göre; Aston Villa, bu yaz sarı kırmızılı takımdan kiraladığı Zaniolo'nun bonservisini almayı düşünmüyor.

İngiliz ekibinin yetkililerinin, yıldız futbolcunun geçmişte yaşadığı sakatlıklardan endişe duyduğu ve bu nedenle İtalyan futbolcunun takıma uzun vadeli bir katkı sağlayamayacağını düşündükleri belirtildi.

Haber detayında Zaniolo'nun Aston Villa'ya kasık sakatlığıyla geldiği hatırlatılırken, 2020-21 sezonundan bu yana, çoğu Roma'da oynadığı dönemde olmak üzere toplam 105 maçı kaçırdığı vurgulandı.

GÖZDEN DÜŞTÜ

Sezon başında Premier Lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde düzenli şekilde 11'de oynayan 24 yaşındaki oyuncunun daha sonra gözden düştüğü belirtildi.

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, son olarak 3 Aralık'ta Bournemouth'la oynanan maçta Zaniolo'ya ilk 11'de şans vermişti.

İTALYAN TAKIMLARININ GÖZDESİ

Öte yandan Calciomercato'nun haberine göre ise Nicolo Zaniolo, İtalyan takımlarının transferde gözdesi olmaya devam ediyor.

Zaniolo'nun sezon sonunda Galatasaray'a döneceği ancak Türkiye'de kalmasının beklenmediği belirtildi.

Haberde birçok Serie A kulübünün İtalyan futbolcuyu istediği öne sürülürken, Juventus ve Milan'ın oyuncuya en çok ilgi gösteren takımlar olduğu ifade edildi.

Galatasaray'ın Zaniolo'nun transferinden en az 20-25 milyon Euro kazanmak istediği belirtilirken, sözleşmesinin 2027'de sona ereceği göz önüne alındığında, kiralanmasının da göz ardı edilemeyeceği kaydedildi.