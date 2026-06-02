İtalyan basını duyurdu: Hakan Safi'den Antonio Conte'ye dev teklif

2.06.2026 15:29:00
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli ile yollarını ayıran Antonio Conte ile Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin görüştüğü iddia edildi.

6-7 Haziran'da olağanüstü seçimli genel kurula gidecek olan Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin teknik direktör arayışları sürüyor.

Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin göreve gelmesi halinde teknik direktörlük koltuğunu Napoli'den ayrılan Antonio Conte'ye devretmek istediği iddia edildi.

DEV TEKLİFİ DUYURDULAR

İtalyan basınından Corriere dello Sports'ta yer alan habere göre; Hakan Safi, Conte'ye iki yıllık sözleşme ve yıllık 15 milyon Euro teklif etti. İtalyan çalıştırıcı teklifi değerlendirmeye başladı.

Conte'nin Suudi Arabistan'dan da önemli teklifler aldığı öne sürüldü. 56 yaşındaki teknik adamın, Suudi Arabistan'dan iki teklif aldığı ve bu tekliflerin 25 milyon Euro'nun üzerinde olduğu öne sürüldü.

Ünlü gazeteci teklifi duyurdu: Robert Lewandowski'den Fenerbahçe kararı Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin Barcelona ile yollarını ayıran Polonyalı golcü Robert Lewandowski ile görüştüğü öne sürüldü. Polonyalı golcüye yapılan teklifle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
Fenerbahçe Beko'dan Anadolu Efes karşısında nefes kesen geri dönüş Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı finali serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko evinde Anadolu Efes'i 60-59 yendi ve seride 1-0 öne geçti.
Fenerbahçe Medicana'da 6 ayrılık birden Fenerbahçe Medicana, 6 sporcuyla yollarını ayırdığını açıkladı.