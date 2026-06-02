İtalyan basını duyurdu: Hakan Safi'den Antonio Conte'ye dev teklif

6-7 Haziran'da olağanüstü seçimli genel kurula gidecek olan Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin teknik direktör arayışları sürüyor.

Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin göreve gelmesi halinde teknik direktörlük koltuğunu Napoli'den ayrılan Antonio Conte'ye devretmek istediği iddia edildi.

DEV TEKLİFİ DUYURDULAR

İtalyan basınından Corriere dello Sports'ta yer alan habere göre; Hakan Safi, Conte'ye iki yıllık sözleşme ve yıllık 15 milyon Euro teklif etti. İtalyan çalıştırıcı teklifi değerlendirmeye başladı.

Conte'nin Suudi Arabistan'dan da önemli teklifler aldığı öne sürüldü. 56 yaşındaki teknik adamın, Suudi Arabistan'dan iki teklif aldığı ve bu tekliflerin 25 milyon Euro'nun üzerinde olduğu öne sürüldü.