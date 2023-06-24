İtalyan basını duyurdu: Juventus'un Nicolo Zaniolo planı!

Yayınlanma: 24.06.2023 - 15:11

Güncelleme: 24.06.2023 - 15:11

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, İtalyan basınında manşetlerden düşmüyor.

Sporx'in La Gazetta dello Sport'a dayandırdığı habere göre; Fiorentina, İtalyan yıldız için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Fakat sarı-kırmızılılar, Fiorentina'nın 15 milyon euro'luk teklifini az buldu. Bir diğer teklif ise yine İtalyan ekiplerinden Juventus'tan geldi.

Galatasaray, 35 milyon euronun altında gelen teklifleri yeterli bulmadığı için bu teklifi de geri çevirdi.

Transferde ısrarcı olan Juventus, sezonu Leeds United'da kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki ABD'li orta sahası McKennie'yi teklif etti. ABD'li Weston McKennie ise takımda kalmak veya Bundesliga'da forma giymek istediği için Galatasaray'ı istemedi.

YILDIZ OYUNCUNUN SATIŞI BEKLENİYOR

Bu sonuçla transferde istediğini elde edemeyen Juventus, teklifini yükseltecek.

İtalyan ekibi, sol kanat oyuncusu Federico Chiesa'yı Liverpool'a satmaya hazırlanıyor. Chiesa'nın değeri 40 milyon euro. Chiesa satılırsa Juventus, Zaniolo'nun 35 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyecek.

Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a transfer olmasının ardından sarı-kırmızılı takımda 11 maçta 5 gol attı ve 1 asist yaptı.