İtalyan basını duyurdu: Mauro Icardi'den Galatasaray kararı!

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sözleşmesi haziran ayında bitecek. Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı için İtalya iddiaları sık sık gündeme getiriliyordu. Icardi'nin geleceğiyle ilgili kararını verdiği ifade edildi.

Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre, Icardi kararını Galatasaray'da kalmaktan yana verdi. Yıldız golcü, maaşının fazla düşürülmemesi şartıyla sarı-kırmızılılarla sözleşme yenilemeye sıcak bakıyor. Haberde Icardi'yi bu kararından döndürecek tek şeyin 11 milyon Euro'luk maaşında yüksek oranda indirime gidilmesinin olacağı aktarıldı.

Bu durumda Icardi'nin İtalya'dan gelecek cazip bir teklifi kabul edebileceği belirtildi. Tecrübeli golcünün ara transfer döneminde Juventus ile anlaşmanın eşiğine geldiği ancak daha sonra geri adım atıldığı belirtildi.