Cumhuriyet Gazetesi Logo
İtalyan basını duyurdu: Mauro Icardi'den Galatasaray kararı!

İtalyan basını duyurdu: Mauro Icardi'den Galatasaray kararı!

28.02.2026 12:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İtalyan basını duyurdu: Mauro Icardi'den Galatasaray kararı!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılı takım hakkında kararını verdiği iddia edildi.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sözleşmesi haziran ayında bitecek. Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı için İtalya iddiaları sık sık gündeme getiriliyordu. Icardi'nin geleceğiyle ilgili kararını verdiği ifade edildi.

Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre, Icardi kararını Galatasaray'da kalmaktan yana verdi. Yıldız golcü, maaşının fazla düşürülmemesi şartıyla sarı-kırmızılılarla sözleşme yenilemeye sıcak bakıyor. Haberde Icardi'yi bu kararından döndürecek tek şeyin 11 milyon Euro'luk maaşında yüksek oranda indirime gidilmesinin olacağı aktarıldı.

Bu durumda Icardi'nin İtalya'dan gelecek cazip bir teklifi kabul edebileceği belirtildi. Tecrübeli golcünün ara transfer döneminde Juventus ile anlaşmanın eşiğine geldiği ancak daha sonra geri adım atıldığı belirtildi.

İlgili Konular: #galatasaray #mauro icardi #Sözleşme

İlgili Haberler

Arne Slot'tan Galatasaray eşleşmesi için açıklama
Arne Slot'tan Galatasaray eşleşmesi için açıklama Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray eşleşmesini değerlendirdi.
Kura çekimi tamamlandı: Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Kura çekimi tamamlandı: Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi tamamlandı. Temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool oldu.
Galatasaray-Liverpool eşleşmesinde maç takvimi belli oldu
Galatasaray-Liverpool eşleşmesinde maç takvimi belli oldu Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile yapacağı maçların takvimi belli oldu.