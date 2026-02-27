Arne Slot'tan Galatasaray eşleşmesi için açıklama

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları son 16 turu maçlarına dair konuştu.

Slot, "Kura çekiminin olasılıkları göz önüne alındığında, tam da beklediğimiz gibi, bu sezon daha önce karşılaştığımız bir rakibe karşı zorlu bir son 16 kurası oldu" dedi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında ağırladığı Liverpool'u 1-0'lık skorla mağlup etmişti.

"İLK MAÇTAN DAHA İYİ OLMALIYIZ"

Galatasaray karşısında bu sezon lig aşamasında aldıkları mağlubiyeti hatırlatan Arne Slot, "Deplasman maçında, eylül ayında İstanbul'da oynadığımız maçtan daha iyi bir performans göstermemiz gerektiğini biliyoruz" dedi.

"FIRSATI DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ"

Sözlerine devam eden Hollandalı teknik adam, "Bu eşleşmedeki en büyük zorluğumuz, özellikle Galatasaray'ın Juventus karşısında çok olumlu bir sonuç alarak son 16'ya kalması. Ancak buraya gelmek için çok çalıştık ve buraya gelmeyi çok istedik ve şimdi bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz" dedi.

"GALATASARAY MAÇINA HAZIR OLACAĞIZ"

Arne Slot, son olarak, "Şampiyonlar Ligi'nden önce diğer turnuvalarda önemli maçlarımız var ve umarım Galatasaray maçında olabildiğince hazır olacağız" sözlerini sarf etti.

MAÇ TARİHLERİ

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak.

Galatasaray, ilk maçı sahasında, rövanş mücadelesini ise deplasmanda yapacak.