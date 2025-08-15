Cagliari'den flaş Semih Kılıçsoy açıklaması!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.08.2025 15:20:00
İtalya Süper Kupası 1. tur karşılaşmasında kendi evinde Virtus Entella'yı ağırlayacak olan Cagliari'de teknik direktör Fabio Pisacane, maç öncesi basın toplantısı düzenledi ve Semih Kılıçsoy hakkında konuştu.

Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan Semih Kılıçsoy, Cagilari'ye kiralık olarak gönderilmişti.

Yeni takımında henüz forma giyme şansı bulamayan Kılıçsoy, geçtiğimiz hafta Racing Santander ile oynana iki hazırlık maçında da kadroya girememişti.

Cagliari, cumartesi günü İtalya Kupası 1. tur maçında Serie B takımı Virtus Entella ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenleyen Cagliari Teknik Direktörü Fabio Pisacane, Semih Kılıçsoy'un ile ilgili açıklama yaptı.

Milli oyuncuyu beklemeleri gerektiğini söyleyen Pisacane, "Kılıçsoy'u beklememiz gerekecek, kendisinden çok fazla beklenti var. Onu yüzde 100 hazır görmek zaman alacak" ifadelerini kullandı.

