İtalyan basınına konuştu: Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo itirafı!

Yayınlanma: 15.05.2024 - 16:38

Güncelleme: 15.05.2024 - 16:38

Al Ahli forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu.

İtalya'ya olası geri dönüşü için konuşan milli futbolcu, "Futbolda asla asla demeyin. Suudi Arabistan'da mutluyum, gelişen bir futbol ve bana çok iyi davranan insanlar buldum. Ama İtalya'ya her zaman seve seve dönerim" dedi.

Cristiano Ronaldo

"CRİSTİANO RONALDO SAYESİNDE"

Juventus'ta birlikte forma giydiği Cristiano Ronaldo için bir itirafta bulunan Merih Demiral, "İtalya'da beş yıl, Torino'da iki yıl kaldıysam bu Fabio Paratici (Juventus'un o dönem sportif direktörü) ve Cristiano Ronaldo sayesindedir" ifadelerini kullandı.

Merih Demiral



"Cristiano Ronaldo tanıştığımız ilk günden itibaren benim için çok özeldi" diyen 26 yaşındaki futbolcu, "Saha içinde ve saha dışında bana çok fazla tavsiye verdi. Rekabet nedeniyle Juventus'tan ayrılmaya karar verdiğimde benimle bir saat konuştu ve kalmak gerektiğini, şampiyonlarla antrenman yapmamın beni geliştireceğini anlattı. Onun dediğini yaptım ve mutluydum. Ronaldo ile Suudi Arabistan'da da konuşuyorum. O benim arkadaşım ve referans noktam" sözlerini sarf etti.

"KENAN'I RAHAT BIRAKALIM"



Juventus'ta forma giyen ve takımın kalecisi Wojciech Szczesny'nin "5 yıl içinde Ballon d'Or'u kazanacak" dediği Kenan Yıldız için görüşlerini aktaran Merih Demiral, "Kenan Yıldız çok özel bir oyuncu. Umarım Szczesny haklıdır ve gelecekte Ballon d'Or'u kazanır. Ballon d'Or'u bir Türk futbolcunun kazanması güzel olur. Ama şimdi Kenan'ı rahat bırakalım, Avrupa Şampiyonası'na sakin bir şekilde gitmeli" diye konuştu.

Kenan Yıldız



Daha önce yaptığı açıklamalarda sorun yaşadığını açıkladığı Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini için konuşan Merih Demiral, "Bergamo'dan ayrılırken ona veda etmedim. O da beni aramadı. Futbolculara davranış şeklini beğenmiyorum. İnsani olarak De Zerbi, Sarri ve Pirlo'yu tercih ederim. Onlarla yemeğe bile giderdim ama Gasperini ile gitmezdim" dedi.