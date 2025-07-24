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Adı Galatasaray ile anılıyordu: Marc-Andre ter Stegen'den ameliyat açıklaması!

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Marc-Andre ter Stegen'den ameliyat açıklaması!

24.07.2025 19:04:00
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Cumhuriyet Spor
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Adı Galatasaray ile anılıyordu: Marc-Andre ter Stegen'den ameliyat açıklaması!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın 33 yaşındaki Alman kalecisi Marc-Andre ter Stegen, ameliyat olacağını açıkladı.

Barcelona'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Marc-Andre ter Stegen, yeniden ameliyat olmaya hazırlanıyor.

Alman kaleci, sırtındaki ağrılar nedeniyle ameliyat olacağını açıkladı. Sosyal medyadan açıklama yapan Stegen, ameliyatı sonrası 3 ay sahalardan uzak kalacağını kaydetti.

GALATASARAY İLE ANILIYORDU

Stegen, geçen sezon da sakatlığı nedeniyle sezonun büyük bir bölümünde formasından uzak kalmıştı.

Transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen 33 yaşındaki file bekçisinin Barcelona ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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