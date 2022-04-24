İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu için övgü dolu sözler

24 Nisan 2022 Pazar, 13:33

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Inter sahasında ezeli rakiplerinden Roma'yı ağırladı. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Inter 3-1'lik skorla kazandı.

Inter'in gollerini 30'da Denzel Dumfries, 40'ta Marcelo Brozovic ve 52'de Lautaro Martinez atarken milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, birinci ve üçüncü golün asistini yaptı.

Çalhanoğlu böylece ligde bu sezonki asist sayısını da 10'a yükseltti ve asist krallığında zirvede yer alıyor.

Hakan Çalhanoğlu'nun Roma karşısındaki başarılı grafiği, İtalyan basınında manşet oldu.

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, "Inter'in iki maestrosu: Çalhanoğlu ve Brozovic" başlığı ile verdiği haberde milli yıldıza övgüler yağdırdı.

Haberde Çalhanoğlu hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Çalhanoğlu ve Brozovic'in büyülü dünyasına hoş geldiniz. Burada ihtiyacınız olan her şeyi bulacaksınız. Onlarla olmak, Inzaghi için biraz da bir alışveriş merkezine gitmek gibi: Giderken aklınızda yalnızca tek bir şey satın almak vardır ancak dolu çantalar ve kocaman bir gülümseme ile çıkarsınız. Inter'in büyük bir kalbi olduğu doğru ancak beyin olmadan sadece bir anın tadını çıkarabilirsiniz, bütün bir hayatın ya da ligin değil. Çalhanoğlu'nda dün ikisi de vardı. Ligde çift haneli asist sayısına ulaştı (10). Bunu Inter'de daha önce yalnızca Stankovic ve Candreva yapmıştı. Şu an ligde ondan iyisi yok. Türk oyuncu, birilerinin neşe kaynağı. Başkalarının trafiği algıladığı serbest koridorlar hayal edin. Çalhanoğlu, Inter'in 20 numarası olmasaydı belki de trafik polisi olurdu. Çalhanoğlu'nun özgürlüğü, Inzaghi'nin ona biçtiği oyun tarzının bir sonucudur..."