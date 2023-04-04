İtalyan devi Inter, Merih Demiral'ın peşini bırakmıyor

Skriniar ve Bastoni’nin olası ayrılığı sonrası Merih Demiral’ı listenin başına alan İtalyan devi Inter, en az 30 milyon Euro’yu gözden çıkarıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 13:34
İtalyan devi Inter, Merih Demiral'ın peşini bırakmıyor
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İtalya Serie A'da Atalanta forması giyen Merih Demiral, Inter'in radarında. Ara transfer döneminde de milli oyuncuya talip olan İtalyan devi, yıldız ismin peşini bırakmıyor.

Sporx'te yer alan habere göre 25 yaşındaki oyuncu için kiralık + 20 milyon Euro satın alma opsiyonu teklifi geri çevrilen Inter, bu kez daha iyi teklifle gelmeye hazırlanıyor.

30 milyon Euro'yu gözden çıkartacak İtalyan temsilcisi, transferi bitirme konusunda kararlı gözüküyor.

Atalanta, 2021 yazında Juventus'tan kiraladığı Merih'in bonservisini 21 milyon Euro ödeyerek almıştı. Başarılı oyuncunun İtalyan ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


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