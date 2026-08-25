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İtalyan devinden Alexander Sörloth hamlesi

İtalyan devinden Alexander Sörloth hamlesi

25.08.2026 12:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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İtalyan devinden Alexander Sörloth hamlesi

Juventus, Randal Kolo Muani'yi kadrosuna katmasına rağmen bir forvet transferi daha planlıyor. İtalyan ekibinin Alexander Sörloth için harekete geçtiği iddia edildi.

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İtalya Serie A'da sezonu Frosinone galibiyetiyle açan Juventus'ta forvetle ilgili kriz henüz çözülebilmiş değil. Yaz transfer döneminde Randal Kolo Muani'yi yeniden kadrosuna katan Juventus'ta teknik direktör Luciano Spaletti, Fransız golcünün performansını yeterli bulmadı.

Frosinone'yle oynanan maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Spalletti, "Kolo'yu aldık, ona sahip çıktık ve değerinin ne olduğunu biliyoruz. Ama iki yıldır oynamadığını ve bunun bir sebebi olması gerektiğini anlaması gerekiyor. Bazen olağanüstü bir seviyede olduğunuzu düşünürsünüz ama geride bıraktığınız bir şeyi geri kazanmanız gerekir" ifadelerini kullanmıştı. 

Bu gelişmenin ardından Juventus'un forvet transferi için yeniden harekete geçtiği belirtildi. 

La Gazetta della Sport'ta yer alan habere göre; Juventus, Alexander Sörloth için Atletico Madrid ile yeniden görüşmelere başladı. 

Manchester United'dan Joshua Zirkzee'nin ismi gündeme gelse de Spalleti'nin net bir santrfor istediği aktarıldı. Sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Sörloth'un ismi yaz transfer döneminde birçok takımla anılmıştı. Norveçli golcünün Atletico Madrid'le sözleşmesi 2028'de sona eriyor.

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