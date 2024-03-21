İtalyan devine Mauro Icardi önerisi: 'Seve seve Milano'ya döner'

Yayınlanma: 21.03.2024 - 16:54

Güncelleme: 21.03.2024 - 16:54

Galatasaray'da kaydettiği gollerle adından sıkça söz ettiren Mauro Icardi, İtalya'da gündem oldu. La Gazzetta Dello Sport gazetesi, İtalyan devi Milan'a Mauro Icardi'yi önerdi.

La Gazzetta Della Sport'ta yer alan haberde, "Giroud'nun olası vedası, onun yerine gelecek santrfor için perdeyi aralıyor: Sesko, David ve Zirkzee Milan'ın gündeminde, ancak Icardi uygun bonservisli ve gol atmaya devam ediyor, Milano'ya seve seve döner. Pioli ile de daha önceden çalıştı" ifadeleri yer aldı.

'20 MİLYON EURO DEĞER BİÇİLİYOR'

Galatasaray'ın ödediği ve talep edebileceği bonservise de değinilen gazetede şu ifadeler yer aldı:

"Temmuz 2023'te Galatasaray onu Paris Saint Germain'den satın aldı ve 30 Haziran 2026'da sona erecek nispeten uzun süreli bir sözleşme imzaladı. 10 milyon Euro kazanıyor. Futbol piyasası ona yaklaşık 20 milyon değer biçiyor. Galatasaray daha fazlasını isteyebilir ama bu operasyon finansal açıdan uygulanabilir ve sürdürülebilir görünüyor."

GALATASARAY'DA MUTLU

Sarı kırmızılı takımdaki performansıyla taraftarın sevgilisi haline gelen Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılma ihtimali uzak görünüyor. Yönetim, yüksek bir bonservis teklif edilmediği sürece Arjantinli oyuncuyu bırakmayacak. Öte yandan Arjantinli yıldızın da Türkiye'de mutlu olduğu bilinen bir gerçek.

Bu sezon tüm kulvarlarda sahaya çıktığ 38 karşılaşmada 23 gol ve 11 asistlik performans sergileyen 31 yaşındaki oyuncu Galatasaray'da 34 gole direkt katkı verdi.