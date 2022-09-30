İtalyan efsane Antonio Cassano'dan Cristiano Ronaldo'ya şok sözler
Dünya futbolunun en önemli isimlerinden olan Cristiano Ronaldo gündem olmaya devam ediyor. Performansı ülkesinde de tartışma konusu olan Ronaldo için İtalyan efsane Antonio Cassano çarpıcı ifadeler kullandı.
UEFA Uluslar Ligi'nde son olarak İspanya'ya 1-0 mağlup olan Portekiz'de eleştiri okları Cristiano Ronaldo'ya çevrildi. İngiliz ekibi Manchester United'da da zor günler geçiren Ronaldo'ya bir tepki de İtalyan futbolcu Antonio Cassano'dan geldi. Cassano, Ronaldo'nun artık futbolu bırakması gerektiğini vurgulayarak; "Ama artık durması gerekiyor. Dur artık Cristiano!" dedi.
"DÜKKANI KAPATMASI GEREKTİĞİNİ ANLAMALI"
İtalyan isim şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Cristiano Ronaldo! Güçlüsün. Çok şey kazandın. Hatta olağanüstüsün. Ancak hayatın boyunca her zaman ikinci olarak kalacaksın. Lionel Messi ondan daha iyi dedikten sonra Cristiano Ronaldo beni aradı ve mesaj attı. Ona saygı duymamı söyledi. Ona Messi'nin başka bir seviyede olduğunu ve Brezilyalı Ronaldo'nun ondan daha iyi olduğunu söyledim. Şu anda Cristiano kendine bir iyilik yapmalı ve belirli bir seviyeye ulaşamadığında dükkânı kapatması gerektiğini anlamalı. Her şeyi kazandı ve bir fenomendi. Ama artık durması gerekiyor. Dur artık Cristiano!"
Cristiano Ronaldo geçtiğimiz sezon Manchester United'a büyük umutlarla geri dönmüştü. Portekizli yıldızın gösterdiği etkili performans, Kırmızı Şeytanlar için yeterli olmadı. Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nden uzak kaldı. 37 yaşındaki futbolcu ise 38 karşılaşmada oynadı. Cristiano Ronaldo bu süreçte rakip fileleri 24 kez havalandırdı ve takım arkadaşlarına 3 asist yaptı.
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