İtalyan futbolcu Lorenzo Insigne'ye Süper Lig kancası

Yayınlanma: 29.05.2023 - 19:44

Güncelleme: 29.05.2023 - 19:44

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Transfer listesinde dünya çapında bilinen oyuncuları bulunduran sarı-kırmızılıların gündemine son olarak MLS ekibi Toronto FC'de forma giyen Lorenzo Insigne geldi.

Lorenzo Insigne

HOCASI İLE SORUN YAŞIYOR

Calcio Web'de yer alan habere göre Galatasaray'ın, Toronto FC Teknik Direktörü Bob Bradley ile sorunlar yaşayan İtalyan oyuncu Insigne için tekif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Toronto'dan ayrılmak isteyen yıldız forvetin ekonomik anlamda da fedakarlık yapabileceği belirtilirken oyuncunun tekrar Avrupa'da oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.

MERTENS İLE 9 SEZON BERABER OYNADI

Napoli'nin iki efsane ismi olarak adlandırılan Lorenzo Insigne ve Dries Mertens, 2013 yılından 2021 yılına kadar beraber Napoli forması giymişti. Insigne'nin Galatasaray'a transfer olması durumunda iki dost 2 yıl aradan sonra tekrar buluşacak.

Toronto FC formasıyla bu sezon 9 karşılaşmaya çıkan yıldız golcü 2 gol ve 2 asist kaydetti.

LORENZO INSIGNE'NİN KARİYERİ

Kariyerine Napoli'de başlayan Insigne sırasıyla Cavese, Foggia ve Pescara takımlarına kiralandı. 2012-13 yılında tekrar Napoli'ye dönen İtalyan oyuncu 2021-22 sezonunun sonunda takımdan ayrıldı. 2022 yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Toronto FC'ye transfer olan başarılı oyuncu 2 sezondur Kanada ekibinin formasını giyiyor.

Efsanesi olduğu Napoli'de toplamda 434 karşılaşmaya çıkan Insigne, 122 gol, 95 asistlik performans sergiledi.