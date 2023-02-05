İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray hamlesi

Transferde adı Süper Lig ekibi Galatasaray ile anılan İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı takımın paylaşımını beğenerek dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 20:22
İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray hamlesi
Abone Ol google-news

Galatasaray ile transferde adı anılan 23 yaşındaki futbolcu Nicolo Zaniolo, sürpriz bir hamle yaptı.

Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında Dries Mertens ile bulduğu beraberlik golü sonrası sarı-kırmızılı takımın resmi Instagram hesabından gol paylaşımı yapıldı.

Nicolo Zaniolo

ZANIOLO'DAN BEĞENİ

İtalyan futbolcu Zaniolo, bu paylaşımı beğendi.

Bu hamle üzerine sosyal medyada transfer dedikoduları daha da kuvvetlendi.


Nicolo Zaniolo galatasaray transfer

İlgili Haberler

Kaan Ayhan neden Galatasaray'ı seçtiğini açıkladı

Kaan Ayhan neden Galatasaray'ı seçtiğini açıkladı
CANLI ANLATIM: Galatasaray 2-1 Trabzonspor

CANLI ANLATIM: Galatasaray 2-1 Trabzonspor
Galatasaray, Gheorghe Hagi'nin doğum gününü kutladı!

Galatasaray, Gheorghe Hagi'nin doğum gününü kutladı!

En Çok Okunan Haberler