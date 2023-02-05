İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray hamlesi
Transferde adı Süper Lig ekibi Galatasaray ile anılan İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı takımın paylaşımını beğenerek dikkat çekti.
Galatasaray ile transferde adı anılan 23 yaşındaki futbolcu Nicolo Zaniolo, sürpriz bir hamle yaptı.
Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında Dries Mertens ile bulduğu beraberlik golü sonrası sarı-kırmızılı takımın resmi Instagram hesabından gol paylaşımı yapıldı.
Nicolo Zaniolo
ZANIOLO'DAN BEĞENİ
İtalyan futbolcu Zaniolo, bu paylaşımı beğendi.
Bu hamle üzerine sosyal medyada transfer dedikoduları daha da kuvvetlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem
- 'Depreme hazır değiliz'
- Bölgede bir şiddetli deprem daha!
- Depremden 3 gün önce yapılan paylaşım gündemde
- İki parti kafa kafaya!
- 'Depremde can kaybı 6 bini bulabilir'
- Doğalgaz boru hattında yangın!
- ABD: Yardıma hazırız
- 8 katlı bina çöktü, çok sayıda kayıp var
- Sarıgül'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması