İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray hamlesi

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 20:22

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 20:22

Galatasaray ile transferde adı anılan 23 yaşındaki futbolcu Nicolo Zaniolo, sürpriz bir hamle yaptı.

Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında Dries Mertens ile bulduğu beraberlik golü sonrası sarı-kırmızılı takımın resmi Instagram hesabından gol paylaşımı yapıldı.

Nicolo Zaniolo

ZANIOLO'DAN BEĞENİ

İtalyan futbolcu Zaniolo, bu paylaşımı beğendi.

Bu hamle üzerine sosyal medyada transfer dedikoduları daha da kuvvetlendi.