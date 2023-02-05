Kaan Ayhan neden Galatasaray'ı seçtiğini açıkladı

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın yeni transferi Kaan Ayhan, Trabzonspor karşılaşması öncesi görüşlerini aktardı. Ayhan, transferine ilişkin, "Adaptasyon süreci gerekiyor ama bilerek Galatasaray'ı seçtim. Takımın atmosferi inanılmaz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 18:32
Kaan Ayhan neden Galatasaray'ı seçtiğini açıkladı
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Galatasaray'ın yeni transferi Kaan Ayhan, Trabzonspor maçı öncesi konuştu.

Kaan Ayhan yaptığı açıklamada, "Bir hafta oldu ama Galatasaray'da olmaktan dolayı kendimi şanslı hissediyorum. Kulüp hakkındaki düşüncelerimi biliyorsunuz. Takım arkadaşlarımı gördüğümde, büyük başarılara imza atacağımızı düşündüm ve tercihimi Galatasaray'dan yana yaptım. Çok mutluyum" dedi.

"BİLEREK GALATASARAY'I SEÇTİM"

Başarılı oyuncu ayrıca, "11 maçtır mükemmel bir Galatasaray var. Adaptasyon süreci gerekiyor ama bilerek Galatasaray'ı seçtim. Takımın atmosferi inanılmaz. Kendimi çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.


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