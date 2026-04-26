İtalyan futbolunda hakem krizi: Üç maçla ilgili soruşturma!

26.04.2026 10:25:00
Serie A ve Serie B'deki hakem atamalarından sorumlu Gianluca Rocchi, Milano Savcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında istifa etti. Rocchi, İtalya 2024/25 sezonundaki 3 maçta usulsüzlük yapmakla suçlanıyor.

İtalyan Hakemler Birliği sorumlusu Gianluca Rocchi hakkında spor dolandırıcılığına iştirak suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; soruşturma, eski yardımcı hakem Domenico Rocca'nın İtalyan Hakemler Birliği'ne gönderdiği bir şikayet mektubunun ardından başladı.

3 MAÇLA İLGİLİ SUÇLAMA

Haberde Rocchi'nin 3 ayrı suçlamayla karşı karşıya olduğu, bunlardan ikisinin hakem atamalarını etkilemekten diğerinin isi VAR protokolünü ihlalden kaynaklandığı belirtildi. Söz konusu maçların geçtiğimiz sezon Inter'in İtalya Kupası'nda oynadığı iki maç ve diğerinin Udinese-Parma karşılaşması olduğu aktarıldı.

Rocchi'nin 20 Nisan 2025'te İtalya Kupası'nda oynanan Bologna-Inter maçına Andrea Colombo’nun atanmasını sağlamak, Inter tarafından istenmeyen hakemlerden biri olarak görülen Daniele Doveri'yi Milan-Inter arasındaki yarı final maçına atanmasını sağlayıp sonraki kritik maçlarda görev almasını engellemek ve Udinese-Parma arasındaki mücadelede VAR protokolünü ihlal edilerek hakemi Udinese lehine penaltı vermeye yönlendirmekten suçlandığı ifade edildi.

ROCCHI GÖREVİNDEN AYRILDI

Soruşturmanın başlatılmasının ardından İtalyan haber ajansı ANSA'ya konuşan Rocchi şunları söyledi, "Bugünkü olayla ilgili olarak soruşturma ve İtalya Hakemler Birliği'nin iyiliği için görevimden ayrılıyorum. Ailemle paylaştığım bu acı ve zor karar, yargı sürecinin sorunsuz ilerlemesini sağlamak içindir ve eminim ki bu süreçten yara almadan ve eskisinden daha güçlü bir şekilde çıkacağım" dedi.

