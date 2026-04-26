Süper Lig'de Galatasaray - Fenerbahçe maçı heyecanı: İşte teknik adamların derbi karnesi...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesinde Okan Buruk derbilerde 10, Domenico Tedesco ise 3 kez galibiyet sevinci yaşadı.

BURUK YÖNETİMİNDEKİ GALATASARAY'IN FENERBAHÇE'YE KARŞI PERFORMANSI

Okan Buruk, Galatasaray'ın teknik adamlığını yaptığı dönemde Fenerbahçe'ye karşı gösterdiği performansla dikkati çekti.

Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı 7 Süper Lig, 2 TFF Süper Kupa ve 1 Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıkan tecrübeli teknik adam, bu maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 15 kez ağları sarsarken, 6 golü kalesinde gördü.

BURUK YÖNETİMİNDEKİ GALATASARAY'IN BEŞİKTAŞ'A KARŞI PERFORMANSI

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Beşiktaş'a karşı derbilerde üstünlük sağladı.

Buruk'un öğrencileri, siyah-beyazlılara karşı 8 lig ve 1 TFF Süper Kupa müsabakasına çıktı.

Siyah-beyazlılara karşı 5 galibiyet, 1 beraberlik ile 3 mağlubiyet yaşayan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu maçlarda 11 kez ağları sarstı ve 14 golü kalesinde gördü.

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynanan derbi maçlarda 10 kez galibiyet sevinci yaşadı.

DİĞER TAKIMLARIN BAŞINDAKİ OKAN BURUK

Okan Buruk, Galatasaray haricinde teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye 12 kez rakip oldu.

Buruk, daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'in başında Fenerbahçe ile 11'i Süper Lig, 1'i ise Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası olmak üzere 12 kez karşılaştı.

Okan Buruk'un takımları, lig müsabakalarında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

52 yaşındaki teknik adam, 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yapılan final maçını kazanma başarısı gösterdi.

TEDESCO'NUN GALATASARAY'A KARŞI KARNESİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sarı-lacivertlilerin başında 2 Galatasaray derbisine çıktı.

Tedesco'nun yönetimindeki Fenerbahçe, sarı-kırmızılı ekibe karşı birer lig ve TFF Süper Kupa müsabakasına çıktı. Ligdeki maçta Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Tedesco'nun öğrencileri, Süper Kupa'da ise rakibini 2-0 yendi.

TEDESCO'NUN BEŞİKTAŞ'A KARŞI KARNESİ

İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco, sarı-lacivertlilerin başında Beşiktaş'a 3 kez rakip oldu.

Siyah-beyazlılara karşı çıktığı 2 lig maçını da kazanan Tedesco'nun öğrencileri, Türkiye Kupası'nda oynadıkları karşılaşmadan ise 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Tedesco'nun yönetimindeki sarı-lacivertliler, bu maçlarda 5 kez ağları sarsarken, 4 golü kalesinde gördü.

Domenico Tedesco, böylece derbilerde 3 galibiyetle sahadan ayrıldı.

TEDESCO, SCHALKE 04'ÜN BAŞINDA 2 KEZ GALATASARAY'A RAKİP OLDU

Domenico Tedesco, Almanya ekibi Schalke 04'ün teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde Galatasaray ile 2 kez karşılaştı.

Tedesco'nun yönetimindeki Schalke 04, 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında sarı-kırmızılıların 2 kez rakibi oldu.

Deplasmandaki maçta Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Tedesco'nun öğrencileri, iç sahadaki maçtan ise 2-0 galip ayrıldı.