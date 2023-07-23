İtalyan gazeteci duyurdu: Attila Szalai, Hoffenheim ile anlaştı

Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri için izin verdiği Attila Szalai, Hoffenheim ile anlaşma sağladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2023 - 16:07
İtalyan gazeteci duyurdu: Attila Szalai, Hoffenheim ile anlaştı
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Yeni sezona yaptığı transferler ile iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de ayrılacak isimler de netlik kazanmaya başladı.

Sarı lacivertlilerin transfer görüşmeleri için izin verdiği Attila Szalai, Hoffenheim ile anlaşma sağladı.

BONSERVİS BEDELİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre; taraflar, uzun süren müzakerelerin ardından orta yolu buldu.

Hafta başında sağlık kontrolünden geçecek olan Macar stoper için Alman ekibi, Fenerbahçe'ye 12 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Fenerbahçe'ye 2021 Ocak ayında 2.2 milyon Euro karşılığında Apollon Limassol'dan transfer edilen Attila Szalai, sarı-lacivertli forma altında 117 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistlik performansla oynadı.


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