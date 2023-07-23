Fenerbahçe'nin yeni hedefi Morten Hjulmand oldu

Yayınlanma: 23.07.2023 - 11:13

Güncelleme: 23.07.2023 - 11:13

Fenerbahçe orta saha takviyesi için aradığı ismi Becao ve Dzeko'da olduğu gibi yine Serie A'da buldu.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Fenerbahçe'nin Morten Hjulmand için Lecce'ye 10 milyon Euro bonservis ile Joao Pedro'yu teklif ettiği öne sürüldü.

MAAŞ SORUNU ÇIKABİLİR

Fenerbahçe'den ayrılmak istediği belirtilen Joao Pedro'nun maaşının Lecce için yüksek olabileceği kaydedilirken transferin bu şekliyle karmaşık olabileceği vurgulandı.

Orta sahada her iki yönlü olarak oynayabilen Hjulmand geçen sezon Lecce'de 36 maçta 5 asist üreterek istikrarıyla da kaptanlığa kadar yükselmişti.

Hjulmand Lecce kadrosuna 2021 yılında Avusturya ekibi Admira Wacker'den 170 bin euroya katılmıştı.