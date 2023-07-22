Fenerbahçe'de Miha Zajc ile görüşmeler tıkandı

Yayınlanma: 22.07.2023 - 10:44

Güncelleme: 22.07.2023 - 10:45

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Miha Zajc'ın durumu belirsizliğini koruyor.

29 yaşındaki oyuncunun menajeri Dardan Idrizi, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki ile görüştü.

SÜRE İSTEDİ

Sloven futbolcunun, yeni sezonda oynama garantisi istediği, sarı lacivertlilerin ise bu şartı kabul etmediği öğrenildi.

Dardan Idrizi, Fenerbahçe'nin yeni kontrat teklifini Zajc ile yüz yüze görüşmek için dün İstanbul'dan ayrılırken kararı bildirmek adına biraz süre istedi.