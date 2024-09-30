İtalyan gazeteci duyurdu: Dele Alli'ye sürpriz talip!

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Dele Alli'ye İtalya Serie A kulübü Genoa'nın talip olduğu ileri sürüldü.

İtalyan gazeteci duyurdu: Dele Alli'ye sürpriz talip!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2024 - 16:55

Everton ile sözleşmesi sona erdikten sonra kulüpsüz kalan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dele Alli'nin İtalya'ya transfer olma ihtimalinin bulunduğu iddia edildi.

Nicolo Schira'nın haberine göre; Serie A takımı Genoa, bonservisi elinde oldun İngiliz yıldızla ilgileniyor.

İtalyan kulübünün, futbolcunun transferiyle ilgili olarak menajerinden bilgi istediği belirtildi.

Genoa, 6 haftası geride kalan Serie A'da 5 puanla 16. sırada yer alıyor.


Etiketler: #Dele Alli #everton #genoa

İlgili Haberler

Eski Beşiktaşlı yıldız Dele Alli'ye sürpriz talip!

Eski Beşiktaşlı yıldız Dele Alli'ye sürpriz talip!
Everton, Dele Alli için formül arıyor

Everton, Dele Alli için formül arıyor
Everton Teknik Direktörü Sean Dyche'tan Dele Alli açıklaması

Everton Teknik Direktörü Sean Dyche'tan Dele Alli açıklaması
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler