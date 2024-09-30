İtalyan gazeteci duyurdu: Dele Alli'ye sürpriz talip!
Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Dele Alli'ye İtalya Serie A kulübü Genoa'nın talip olduğu ileri sürüldü.
Everton ile sözleşmesi sona erdikten sonra kulüpsüz kalan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dele Alli'nin İtalya'ya transfer olma ihtimalinin bulunduğu iddia edildi.
Nicolo Schira'nın haberine göre; Serie A takımı Genoa, bonservisi elinde oldun İngiliz yıldızla ilgileniyor.
İtalyan kulübünün, futbolcunun transferiyle ilgili olarak menajerinden bilgi istediği belirtildi.
Genoa, 6 haftası geride kalan Serie A'da 5 puanla 16. sırada yer alıyor.
Etiketler: #Dele Alli #everton #genoa
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