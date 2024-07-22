İtalyan gazeteci duyurdu: İngiliz devinden Kenan Yıldız hamlesi!
Premier Lig ekibi Chelsea'nin, Kenan Yıldız transferi için girişimde bulunduğu ancak Juventus'un milli oyuncuyu bırakmak istemediği iddia edildi.
Juventus forması giyen Kenan Yıldız için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.
La Gazzetta dello Sport muhabiri Fabiana Della Valle'nin aktardığı gelişmeye göre; Chelsea, 19 yaşındaki futbolcu için girişimlerde bulundu. Ancak milli yıldızın Juventus'tan ayrılmak istemediği ve İtalyan ekibinin de Kenan'ı bırakmak istemediği belirtildi.
Juventus, sözleşmesi 2027'de bitecek Kenan Yıldız'la yeni kontrat imzalamak istiyor. İtalyan ekibi, anlaşma sağlanması durumunda Kenan'ın sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmayı planlıyor.
Juventus'ta geçen sezon 32 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 4 kez gol sevinci yaşadı.
Spor Haberleri
- Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oldu
- İngiliz devinden Kenan Yıldız hamlesi!
- Benzema, Ballon d'Or favorisini açıkladı!
- Tolgay Arslan'ın yeni adresi Japonya!
- Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı
- İşte Trabzonspor'un muhtemel rakibi
- Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
- Galatasaray, Avusturya kampı kadrosunu açıkladı!
- Saint-Maximin'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
- Trabzonspor’un Kartal’daki arazisinin perde arkası
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'nin hedefindeki 154 kişi
- ABD Başkanı Joe Biden yarıştan çekildi!
- '3. Dünya Savaşı'na giriyoruz'
- Dolar o tarihte 37 lirayı görecek!
- İşte son anket sonuçları...
- 7,4 depremlere eşlik edebilecek yanardağ tehlikesi!
- Mimar Selim Bey: Yaptığım evlere gitmekten korkuyorum
- Emeklilerin zam farkı ne zaman ödenecek?
- 'Yüksek sıcaklık' uyarısı: Kavrulacağız!
- Emniyet müdüründen işten çıkarılan işçilere ziyaret