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İtalyan gazeteciden Victor Osimhen iddiası: İşte Napoli'ye yapılan ilk resmi teklif!

İtalyan gazeteciden Victor Osimhen iddiası: İşte Napoli'ye yapılan ilk resmi teklif!

5.06.2025 18:37:00
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Cumhuriyet Spor
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İtalyan gazeteciden Victor Osimhen iddiası: İşte Napoli'ye yapılan ilk resmi teklif!

Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Hilal'in Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'i transfer etmek için Napoli'ye ilk resmi teklifini sunduğu iddia edildi.

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için çalıştığı Victor Osimhen'in yeni durağı Suudi Arabistan olabilir.

Nijeryalı süper yıldız için Galatasaray'ın yanı sıra Al Hilal de oyuncuyu transfer etmek için uğraş veriyor.

AL HILAL'İN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Fabrizio Romano'nun haberine göre Al Hilal, Victor Osimhen için Napoli'ye 65 milyon Euro ve 5 milyon Euro'luk bonus teklif etti.

Victor Osimhen ve Napoli'nin kısa süre içerisinde yanıt vermesi bekleniyor. Napoli, Juventus haricinde Osimhen'in yurt dışında bir takıma transfer olmasını istiyor. 

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