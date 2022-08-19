İtalyan teknik direktör Fabio Capello Dzyuba hakkında konuştu

19 Ağustos 2022 Cuma, 10:16

Bir dönem Rusya Milli Takımı teknik direktörlüğünü yapan Fabio Capello, Artem Dzyuba'nın transferini değerlendirdi.

Capello, eski öğrencisi hakkında; "Dzyuba'yı uzun süredir sahada görmedim ama milli takımda çok verimli maçlar oynadı. Adana takımı güçlü bir takım kuruyor. Çok sayıda iyi oyuncuları var. Bence Dzyuba için Adana Demirspor iyi bir seçenek oldu. Balotelli ile ilginç bir hücum ikilisi oluşturabilirler" dedi.

Deneyimli çalıştırıcı Fabio Capello, 2012-2015 yılları arasında Rusya Milli takmını çalıştırmış ve Artem Dzyuba'yı takımının önemli bir parçası yapmıştı.