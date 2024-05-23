İtalya'nın EURO 2024 aday kadrosu belli oldu!

İtalya Milli Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası aday kadrosu resmen belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2024 - 17:38
İtalya'nın EURO 2024 aday kadrosu belli oldu!
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İtalya'nın EURO 2024 aday kadrosu açıklandı.

Yasa dışı bahis suçu nedeniyle futboldan 7 ay men cezası alan Juventuslu futbolcu Nicolò Fagioli de cezasının bitmesiyle kadroda kendine yer buldu.

Öte yandan Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiralık gönderdiği Nicolo Zaniolo, sakatlığı sebebiyle şampiyonayı kaçıracak.

İşte İtalya'nın kadrosu:


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