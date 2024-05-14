Sezonu kapattı: Nicolo Zaniolo'ya sakatlık şoku!
Aston Villa'nın son oynadığı Liverpool maçında sakatlanan Nicolo Zaniolo yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.
Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak Aston Villa'ya gönderdiği Nicolo Zaniolo'dan kötü haber geldi.
1 AY UZAK KALACAK
Corriere dello Sport'un haberine göre Liverpool maçında sakatlanan Nicolo Zaniolo'nun ayağında mikro kırık tespit edildi. İtalyan oyuncu yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı söylendi.
Haberin detaylarında Nicolo Zaniolo'nun, Aston Villa ile bu sezon daha forma giyemeyeceği ancak kadroya çağrılması durumunda EURO 2024'te forma giyebileceği de söylendi.
39 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Aston Villa formasıyla 39 resmi maça çıkan Nicolo Zaniolo bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı sağladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte saniye saniye Sinan Ateş'e saldırı anları!
- Emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama
- Canlı yayın çıkışında cinayeti itiraf etti!
- Sınava gölge düştü
- Dünya üzerinde yaşayan son canlı o olacak
- Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu!
- Valilik açık alanda alkol kullanımını yasakladı!
- Şişli'nin Kanal İstanbul'una beton bariyer
- 'Koca genelgede umudumu artıran bir cümle var'
- Gezi Parkı Davası'nda kritik gelişme