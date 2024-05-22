Nicolo Zaniolo'dan kötü haber: Ameliyat oldu!

Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2024 - 09:13
Nicolo Zaniolo'dan kötü haber: Ameliyat oldu!
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Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak Aston Villa'ya gönderdiği ancak yaşadığı sakatlık sebebiyle EURO24'ü kaçıracak Nicolo Zaniolo tedavisine başlandı.

TALİPLERİ ARTIYOR

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; 24 yaşındaki İtalyan yıldız, ayağındaki kırık sebebiyle bir operasyon geçirdi.

Bununla birlikte Zaniolo'nun sezon başında yapılacak kamplarda yer alabileceği belirtildi.

Ayırca Fiorentia'yla birlikte birçok İtalyan kulübünün yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ettiği de iddia edildi.

39 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Aston Villa formasıyla 39 resmi maça çıkan Nicolo Zaniolo bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı sağladı.


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