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İtalyanlar Davinson Sanchez'in peşini bırakmıyor: Yeni teklif ortaya çıktı!

İtalyanlar Davinson Sanchez'in peşini bırakmıyor: Yeni teklif ortaya çıktı!

16.07.2025 09:51:00
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Cumhuriyet Spor
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İtalyanlar Davinson Sanchez'in peşini bırakmıyor: Yeni teklif ortaya çıktı!

İtalya 1. Futbol Ligi ekibi Como 1907'nin, 29 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez'i transfer etmek için Galatasaray'a yeni bir teklif sunduğu iddia edildi.

Serie A'nın yeni ekiplerinden Como 1907, Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez'i kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. İtalyan temsilcisi, Kolombiyalı stoperin transferi konusunda sarı-kırmızılılarla resmi temaslarını sürdürüyor.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre Como, Davinson Sánchez için Galatasaray'a yaklaşık 18 milyon Euro bonservis bedeli ve 2 milyon Euro'luk ek ödemeler içeren bir teklif sundu. Haberde taraflar arasındaki pazarlıkların devam ettiği ifade edildi.

OLUMSUZ YANIT VERİLMİŞTİ

İtalyan kulübü, teknik direktör Cesc Fabregas'ın raporu doğrultusunda savunmaya lider bir isim kazandırmak istiyor. Bu doğrultuda Davinson Sánchez transferine öncelik veren Como yönetimi, operasyonu tamamlamak için süreci hızlandırma kararı aldı.

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Çizme basınındaki haberlerde Como'nun Kolombiyalı savunmacıyı istediği öne sürülmüş, ancak Galatasaray'ın Sanchez'i bırakmayı istemediği ve teklife olumsuz cevap verdiği iddia edilmişti.

76 MAÇTA FORMA GİYDİ

Galatasaray'da ikinci sezonunu tamamlayan Sanchez, 2 Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. 29 yaşındaki futbolcunun 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kolombiyalı futbolcu, sarı-kırmızılı formayla geçirdiği 2 sezonda 76 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda toplam 5994 dakika sahada kalan 29 yaşındaki savunmacı, 8 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

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