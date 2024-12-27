İtalyanlar duyurdu: Ezeli rakipler, transferde karşı karşıya!
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın, Roma forması giyen Nicola Zalewski ile ciddi şekilde ilgilendiği iddia edildi.
Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe ve Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Rudy Galetti'nin haberine göre; İki ezeli rakip, Roma forması giyen Nicola Zalewski için karşı karşıya geldi.
Haberde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Roma forması giyen Nicola Zalewski ile ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Polonyalı oyuncuyu bedava kaybetmek istemeyen Roma, kış transfer döneminde gelecek tekliflere açık.
GALATASARAY İLE ANLAŞAMAMIŞTI
Yaz transfer döneminde Galatasaray, 22 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için uğraşmış, ancak Zalewski'yi ikna edememişti.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer için kısa süre içinde İtalyan ekibinin kapsını çalması bekleniyor.
Bu sezon Roma'da tüm kulvarlarda 15 maça çıkan 22 yaşındaki genç oyuncu, 1 asistlik katkı sağladı.
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