Zalewski'den Galatasaray itirafı: 'Ailemle konuştum ve...'

Romalı Nicola Zalewski, yaz transfer döneminin sonunda Galatasaray'dan gelen teklifi anlattı. Zalewski, "Masada çok iyi bir teklif vardı. Bir süre düşündüm. Ailemle konuştum ve sanırım benim için en iyi olanı yaparak Roma'da kaldım" dedi.

Zalewski'den Galatasaray itirafı: 'Ailemle konuştum ve...'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.10.2024 - 14:14

Yaz transfer döneminin sonunda adı Galatasaray ile anılan Nicola Zalewski, ülkesinden TVP Sport'a açıklamalarda bulundu.

Zalewski, "Yalan söylemeyeceğim. Galatasaray'a transfer olmaya çok yakındım. Masada çok iyi bir teklif vardı" itirafında bulundu.

"AİLEMLE KONUŞTUM VE KALDIM"

Roma forması giyen Polonyalı yıldız, "Bir süre düşündüm. Ailemle konuştum ve sanırım benim için en iyi olanı yaparak Roma'da kaldım" dedi.

"YENİDEN OYNAMAYA BAŞLADIM"

Roma'da kadro dışı kaldığı dönemin sona erdiğini belirten Zalewski, "Kısa süre önce yeniden oynamaya başladım ve bundan dolayı çok mutluyum" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

GALATASARAY YILLIK 2 MİLYON EURO ÖNERMİŞTİ

Corriere dello Sport, Galatasaray'ın Zalewski'ye 4 yıllık sözleşme ve yıllık 2 milyon Euro net ücret önerdiğini duyurmuştu. Roma'da yıllık 350 bin Euro kazanan Zalewski, Galatasaray'ın 2 milyon euro'luk teklifine karşın 2.5 milyon Euro maaş istemişti. 


Etiketler: #galatasaray #Nicola Zalewski #roma

İlgili Haberler

Ivan Juric açıkladı: Roma'da Nicola Zalewski gelişmesi!

Ivan Juric açıkladı: Roma'da Nicola Zalewski gelişmesi!
Galatasaray'ın teklifini reddetmişti: Yeni teknik direktörden Zalewski kararı!

Galatasaray'ın teklifini reddetmişti: Yeni teknik direktörden Zalewski kararı!
Adı Galatasaray ile anılmıştı: Süper Lig devinden Nicola Zalewski hamlesi!

Adı Galatasaray ile anılmıştı: Süper Lig devinden Nicola Zalewski hamlesi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler